Песков назвал очевидной идею причастности Вашингтона к отказу Украины вступать в переговоры с Москвой.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев отказался от переговоров с Москвой по указанию США. Он назвал эту мысль очевидной.

До этого президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало утверждал, что якобы российский президент Владимир Путин просил его сообщить украинскому коллеге Владимиру Зеленскому о его готовности к переговорам.

«При этом президент подчеркнул, что, ну очевидно, что подобное нежелание вести переговоры и отказ от уже согласованных пониманий произошел явно по указу. По указу Вашингтона, это совершенно очевидно», - сказал Песков.

Россия не раз заявляла о готовности участвовать в переговорах по поводу конфликта на Украине. Недавно в Кремле сказали, что готовы обсудить ситуацию с США, Францией и римским папой и подчеркнули, что проблемой является несогласие Украины на проведение переговоров.