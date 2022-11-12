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Шольц заявил, что критики не смогли отговорить его от переговоров с Путиным

Марина Крижановская
09:59 12.11.2022
Олаф Шольц рассказал про телефонные переговоры, проводимые с Владимиром Путиным по Украине, также вспомнив и о личной встрече с ним в Москве.
Шольц заявил, что критики не смогли отговорить его от переговоров с Путиным
© Фото: Sebastian Willnow, dpa, Globallookpress
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Канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц заявил, что отговаривавшие его от ведения телефонных переговоров о ситуации на Украине с президентом РФ Владимиром Путиным критики не добились успеха, так как он им это не позволял.

По словам Шольца, это стало возможным «через определенные промежутки времени». Об этом немецкий канцлер рассказал, выступая на мероприятии, организованном редакционным объединением RedaktionsNetzwerk Deutschland.

«Мы все хотим, чтобы эта война подошла к концу и мир стал возможен. Это также является предметом всех переговоров, которые велись до сих пор с российским президентом. И я не позволил никаким критикам отговорить меня от продолжительных телефонных разговоров с российским президентом через определенные промежутки времени», - приводит его слова ТАСС.

Шольц напомнил, что однажды встречался с Владимиром Путиным и лично. Это произошло 15 февраля 2022 года в Москве - за девять дней до начала Россией специальной военной операции по защите Донбасса.

«Я был в Москве незадолго до начала войны. Сидел за этим семиметровым столом и разговаривал с ним, с Владимиром Путиным. И я думаю, что это был четырехчасовой разговор, который, я также считаю, был очень важным», - поделился воспоминаниями Шольц.

Немногим ранее канцлер ФРГ заявил, что Германия намеренно не вводила санкции против газа из России. По его словам, это было сделано по причине высокой зависимости множества стран от российского топлива. В то время как сама Германия получала лишь половину газа в рамках сделки с Москвой, другие государства закупали до 80-90%.

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