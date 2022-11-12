Шольц заявил, что Германия намеренно не вводила санкции против газа из РФ

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С начала спецоперации ФРГ осознанно не вводила ограничения на поставки российского газа. Такое заявление сделал канцлер страны Олаф Шольц.

По его словам, это было сделано из-за того, что множество стран сильно зависят от топлива из РФ. Тогда как сама Германия получала лишь половину газа в рамках сделки с Москвой, другие государства закупали до 80-90%.

«Во многом так сложилось исторически - потому что они дальше на востоке», - цитирует слова Шольца в эфире программы NDR vor Ort РИА Новости.

Канцлер обозначил, что санкций против газа из России нет ни в Германии, ни в Евросоюзе в целом, ни в странах «Большой семерки». Тем не менее, Берлин предвидел возможность полного прекращения поставок топлива из РФ, поэтому хранилища ФРГ заполнены благодаря диверсификации источников энергии.