Армия Слежка, обнаружение, корректировка огня: кадры обучения мобилизованных управлению дронами Подразделения обучились вычислять координаты целей, применять тепловизор и прибор ночного видения, встроенные в беспилотник. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В Ставропольском крае мобилизованные военнослужащие прошли обучение по корректировке огня с применением беспилотных летательных аппаратов. Военнослужащие отработали применение БПЛА, корректируя огонь подразделений. В практических занятиях основной упор делается на разведку местности и корректировку артиллерийского и минометного огня. Подразделения обучились вычислять координаты целей, применять тепловизор и прибор ночного видения, встроенные в беспилотник. Также мобилизованные отработали слежение за конкретным объектом и обнаружение вражеских дронов. Кроме того, мобилизованные военнослужащие на полигоне закрепили навыки ведения боя и способов стрельбы из укрытия. В таких ситуациях важно понимать друг друга с полуслова. Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика