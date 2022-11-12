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Слежка, обнаружение, корректировка огня: кадры обучения мобилизованных управлению дронами

08:57 12.11.2022
Подразделения обучились вычислять координаты целей, применять тепловизор и прибор ночного видения, встроенные в беспилотник.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В Ставропольском крае мобилизованные военнослужащие прошли обучение по корректировке огня с применением беспилотных летательных аппаратов.

Военнослужащие отработали применение БПЛА, корректируя огонь подразделений. В практических занятиях основной упор делается на разведку местности и корректировку артиллерийского и минометного огня.

Подразделения обучились вычислять координаты целей, применять тепловизор и прибор ночного видения, встроенные в беспилотник. Также мобилизованные отработали слежение за конкретным объектом и обнаружение вражеских дронов.

Кроме того, мобилизованные военнослужащие на полигоне закрепили навыки ведения боя и способов стрельбы из укрытия. В таких ситуациях важно понимать друг друга с полуслова.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

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