СБ Швеции проведет дополнительное расследование аварии на «Северных потоках» совместно с ВС страны

Ранее следствие пришло к выводу, что, скорее всего, утечка газа стала результатом диверсии.

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Служба безопасности Швеции решила провести дополнительное расследование аварии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2». В этот раз следствие пройдет при поддержке вооруженных сил страны.

«Следователи теперь решили провести дополнительное исследование трубопровода. Дальнейшие следственные действия по газопроводам будут проведены при поддержке шведских вооруженных сил», - указано в заявлении на сайте Службы национальной безопасности.

Следствие будет проводиться под руководством прокуроров ведомства полицией безопасности. Указано также, что прошлое расследование укрепило подозрения в том, что утечка на газопроводах является саботажем.

Ранее сенатор США высказал предположение, кто виноват в произошедшем на «Северных потоках». Он заявил, что ЦРУ, Минобороны и Госдеп Соединенных Штатов скоординировались, чтобы уничтожить трубопроводы.

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал обвинения в том, что Россия взорвала «Северные потоки». Он сказал, что считать Москву виновником аварии - сумасшествие.