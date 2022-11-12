В Белом доме сообщили, что Байден на планирует во время G20 встречаться с саудовским принцем

Помощник Байдена Салливан пояснил, что на полях саммита у главы США запланированы двусторонние взаимодействия с иными лицами.

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Американский президент Джо Байден не будет проводить совместных встреч с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Сальманом Аль Саудом во время саммита G20 в Индонезии. Отмечено, что в планы американской стороны это не входит. Об этом заявил помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

«У нас нет никаких планов садиться за стол переговоров ради встречи с Мухаммедом бин Сальманом Аль Саудом», - приводит его слова ТАСС.

При этом Салливан пояснил, что на полях саммита у главы США запланированы двусторонние взаимодействия с иными лицами. В это же время «будет увеличиваться» вероятность дополнительных контактов.

Ранее обозреватель журнала National Interest пришел к выводу об ошибочной тактике давления Вашингтоном на своих стратегических партнеров. Автор отметил, что США потерпели фиаско в попытке склонить Китай, Саудовскую Аравию и Турцию к американской точке зрения на украинский конфликт и антироссийские санкции.

Отмечается, что чиновники из США «не лучшим образом отреагировали на настороженную позицию ключевых стран Азии, Африки и Латинской Америки по украинскому вопросу, вместо этого Белый дом стал еще более настойчивым, злым и даже мстительным».