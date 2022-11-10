NI: США испортили отношения с партнерами из-за антироссийской политики

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США потерпели фиаско в попытке склонить Китай, Саудовскую Аравию и Турцию к американской точке зрения на украинский конфликт и антироссийские санкции. Обозреватель журнала National Interest Тед Карпентер, эксперт-международник, старший научный сотрудник по исследованиям в области обороны и внешней политики Института Катона, пришел к выводу об ошибочной тактике давления на стратегических партнеров со стороны Вашингтона.

«Американские чиновники не лучшим образом отреагировали на настороженную позицию ключевых стран Азии, Африки и Латинской Америки по украинскому вопросу. Вместо этого Белый дом стал еще более настойчивым, злым и даже мстительным. Отношения с Китаем, Саудовской Аравией и Турцией демонстрируют бестактность США», — отметил эксперт.

Аналитик считает, что США поспешили с антироссийскими санкциями, не убедившись, что все партнеры разделают точку зрения Белого дома.

«Президент и его советники не предприняли необходимых шагов, чтобы убедиться, что ключевые региональные игроки будут согласны с призывом Вашингтона ввести санкции и изолировать Россию. Отсутствие поддержки за пределами блока НАТО, казалось, ошеломило официальных лиц США», - отметил обозреватель.

Эксперт сравнил поведение США с грубым «ухажером», который вместо того, чтобы «тонко ухаживать» проявили чрезмерную настойчивость и стали «хрестоматийным примером некомпетентности во внешней политике».

«Вместо того, чтобы тонко ухаживать за такими важными игроками, как Китай, Саудовская Аравия и Турция, администрация и ее союзники в Конгрессе раздраженно требуют, чтобы эти страны выполняли пожелания США. Руководители администрации даже не пожелали отложить текущие претензии к Пекину, Эр-Рияду и Анкаре на второй план, чтобы улучшить перспективы их более тесного сотрудничества в вопросе о России. Вместо этого и Белый дом, и лидеры Конгресса приняли меры, которые обострили напряженность в отношениях с этими правительствами. Этот процесс стал хрестоматийным примером некомпетентности во внешней политике», - заключил обозреватель.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Джо Байден и лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин намерены провести переговоры на полях саммита G20 в Индонезии в понедельник, 14 ноября.



