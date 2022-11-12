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В Китае заявили о потере США репутации после критики Пелоси

Марина Крижановская
07:47 12.11.2022
Нэнси Пелоси заявила, что в случае прихода республиканцев к власти, будет меньше возможностей и денег, чтобы бороться с изменениями по климату.
В Китае заявили о потере США репутации после критики Пелоси
© Фото: Gehad Hamdy dpa, Globallookpress
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В китайском СМИ отмечают утрату Соединенными Штатами международной репутации после недавних слов спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Выступая во время встречи по изменениям климата COP27 Пелоси стала критиковать Республиканскую партию, отметив, что между республиканцами и демократами существуют разногласия по климатической повестке.

Так, профессор Института международных отношений Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун сказал, что американцы не пользуются доверием, а их политика не имеет характера последовательности в климатической повестке. Его слова приводит издание Global Times.

«По иронии судьбы Пелоси фактически вывела американскую партийную политику на сцену COP27, что показывает, что США не пользуются доверием, а политика США - непоследовательна и лицемерна в отношении действий по борьбе с изменением климата», - написал автор статьи.

Указывается, что во время выступления Пелоси сказала об имеющихся разногласиях между двумя партиями по климатическому кризису. Также республиканцы обвинялись в отрицании необходимости дискуссий на тему климатического кризиса.

«Если республиканцы придут к власти, будет меньше денег, чтобы помочь иностранным государствам справиться с изменением климата, а также будут новые попытки замедлить или заблокировать программу президента по климату», - отмечено в материале.

Профессор Ли Хайдун резко осудил действия США, сказав, что «теперь они являются разрушительной силой в глобальном реагировании на климат, а не силой, объединяющей мир, и, конечно, не являются глобальным лидером, как они утверждают», - заявил он.

В мае в Китае утверждали о подорванной репутации финансовых институтов США. Причиной тому стало решение американских властей заблокировать государственные активы России, что подорвало доверие зарубежных инвесторов к американским финансовым институтам.

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