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В ФАДН заявили, что негативное информвлияние на Россию усилилось в 10 раз

Марина Крижановская
06:27 12.11.2022
В ФАДН РФ отметили, что деструктивное информационное влияние в России в первую очередь направлено на ее южные регионы, Поволжье и Дальний Восток.
В ФАДН заявили, что негативное информвлияние на Россию усилилось в 10 раз
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК Звезда
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За последний год российскими специалистами фиксируется негативное влияние на российское информационное пространство. Его уровень возрос примерно в десять раз за минувшие месяцы. При этом отмечается, что иммунитет россиян довольно высок ко всякого рода искаженной информации.

Об этом рассказал заместитель директора Дома народов России - руководитель ситуационного центра Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН РФ) Михаил Мишин. В беседе с ТАСС он отметил, что деструктивное информвлияние в России в первую очередь направлено на ее южные регионы, Поволжье и Дальний Восток.

«Если рассматривать осуществляемый зарубежными модераторами прессинг, оказываемый на российское информационное пространство, то за последние девять месяцев он как минимум десятикратно перекрыл общий негативный информационный фон за весь минувший год. В то же время отмечается незначительный объем цитирования подобных материалов в отечественном сегменте социальных сетей, что указывает на высокий иммунитет российского общества к искаженной информации и способность большинства наших граждан не поддаваться на подобного рода провокации», - приводит его слова агентство.

Мишин рассказал, что, в основном, это из-за рубежа фиксируются попытки вброса ложной информации и попытки разжигания конфликта на межнациональной и религиозной почве. В основном деструктивная деятельность фиксируется со стороны Финляндии, а в новых регионах - со стороны проукраинских медиаресурсов.

«Но какой-то реальной под этим подоплеки мы пока не выявили. В основном это попытки вбрасывать фейковую информацию, использовать межнациональный и религиозный факторы. В формировании этого негативного фона зарубежные модераторы активно используют негативную историческую память народов, искажают даты, например. Для новых регионов, видимо, у них еще не наработана база, поэтому там информационный фон носит такой неправдоподобный характер, больше рассчитанный на эмоции, а не на здравый смысл», - поделился информацией представитель ФАДН.

Ранее в Общественной палате рассказали, как спецслужбы Украины вербуют россиян для создания «хаоса». Сообщается, что завербованные Украиной граждане ставят украинский флаг на аватарки и пишут посты, где желают России поражения.

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