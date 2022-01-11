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В США умер осужденный за убийство миллионер Роберт Дерст

Ян Брацкий
02:57 11.01.2022
Роберт Дерст был направлен в госпиталь на обследование во время которого почувствовал себя плохо, врачи не смоли его реанимировать.
В США умер осужденный за убийство миллионер Роберт Дерст
© Фото: Robert Mihovil Keystone Press Agency Globallookpress
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Мультимиллионер Роберт Дерст, осужденный в США на пожизненный срок, умер от остановки сердца. Ему было 78 лет, сообщают СМИ со ссылкой на адвоката.

«Господин Дерст скончался сегодня рано утром, находясь под стражей в управлении исправительных учреждений штата Калифорния. Как мы понимаем, его смерть была обусловлена естественными причинами, связанными с рядом проблем со здоровьем, о которых мы неоднократно сообщали суду за последние несколько лет», - приводит газета New York Times слова адвоката Дерста Чипа Льюиса.

Всемирную славу Дерсту принесли не только его капиталы, но и резонансные уголовные дела, главным фигурантом которых он являлся. Так, суд признал его виновным в убийствах своей жены Кэтлин, пропавшей более 40 лет назад, а также близкой подруги Сьюзан Берман.

Мужчина случайно признался в содеянном во время интервью для документального сериала. Как отмечается, после съемки, он вышел в уборную, забыв о том, что микрофон все еще находится с ним. Он произнес фразу «Что я сделал? Конечно, убил их всех», которую впоследствии и использовали против него в суде.

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