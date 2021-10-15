В США миллионера осудили на пожизненный срок за убийство двадцатилетней давности

В Лос-Анджелесе суд осудил американского миллионера в сфере недвижимости Роберта Дерста, приговорив его к пожизненному заключению за убийство близкой подруги более 20 лет назад. Об этом сообщает газета Los Angeles Times.

Как отмечается, женщина умерла незадолго до того, как с ней собирались поговорить сотрудники полиции по делу об исчезновении супруги Дерста, исчезнувшей при непонятных обстоятельствах в 1982 году.

Мужчина случайно признался в содеянном во время интервью для документального сериала. Как отмечается, после съемки, он вышел в уборную, забыв о том, что микрофон все еще находится с ним. Он произнес фразу «Что я сделал? Конечно, убил их всех», которую впоследствии и использовали против него в суде.

Робет Дерст — сын крупного нью-йоркского торговца недвижимостью Сеймура Дерста.