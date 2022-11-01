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«Четыре дня жили в лесу»: танкист ВСУ рассказал, как его экипаж бросили на произвол судьбы

05:01 01.11.2022
Со слов танкиста, экипаж бронемашины несколько дней ждал эвакуации, которой так и не произошло.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: ТРК "Звезда"
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На неисправной технике, без карт и поддержки. Наводчик танка ВСУ рассказал, как попал в плен после боя с бойцами Вооруженных сил России. По мнению Тараса Коваля, командование просто подставило танковую роту.

«Нас отправили в наступление. Сказали, что надо взять две посадки, что русских должно быть не много, но получилось наоборот. Когда туда ехали, у нас башня вышла из строя, а я не знаю, как ее разобрать. Мне сказали ехать так. Сказали ехать прямо, враг мол впереди. Ну я прямо и стрелял, три раза. Говорили, что нас прикроет артиллерия, но нас никто не прикрыл. Нас очень хорошо подставили», - заявил Тарас Коваль.

Со слов мужчины, выжить в том бою удалось каким-то чудом. Подбитый танк бросили в лесопосадке и несколько дней ждали эвакуации, которой так и не произошло.

«Четыре дня мы жили в лесу, потом сдались в плен. Пошли искать воду к танку своему и нас увидели. Мы подняли руки и все, нас отвели в посадку. Нас не били, кормили, хорошо отнеслись. Если верить нашему интернету, то я удивлен. Такого отношения не ожидал. Там разные вещи говорят, суть в том, что не все хорошо, а выходит наоборот. В армии я не останусь, мне достаточно. Просто людей отправили, как пушечное мясо», - признался пленный танкист.

Обращаясь к своим сослуживцам, Тарас призвал их сложить оружие и прекратить бессмысленное сопротивление. Мужчина пообещал подать в суд на командование ВСУ, когда вернется из плена домой.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов

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