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Круглосуточная и бесперебойная связь: кадры боевой работы связистов ЗВО в зоне спецоперации

11:04 30.10.2022
Задача военных связистов - организация каналов связей перемещающейся сухопутной группировки войск в кратчайшие сроки.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны России продемонстрировало видео боевой работы специалистов подразделений войск связи Западного военного округа (ЗВО), которые показывают высокую профессиональную подготовку и обеспечивают надежную связь в ходе проведения специальной военной операции по защите Донбасса.

Военные связисты с самого начала спецоперации круглосуточно и в любую погоду осуществляют обмен информацией между пунктами управления, воинскими частями и подразделениями. Так, специалисты войск связи ВС РФ обеспечивают командование группировок, воинских частей и подразделений всеми видами современных услуг связи: защищенной спутниковой, радиорелейной, мобильной и радиосвязью, тем самым поддерживая непрерывность и оперативность управления войсками на высоком уровне.

Задача военных связистов - организация каналов связей перемещающейся сухопутной группировки войск в кратчайшие сроки. Военнослужащие выполняют свои задачи, невзирая на артиллерийские и минометные обстрелы, а также одерживают верх в радиоэлектронной борьбе.

Расчеты станций занимают районы, которые заранее были проверены подразделениями разведки и инженерных войск. Прибыв на новое место, экипажи оперативно производят настройку необходимого оборудования для предоставления закрытых каналов связи. Вместе с тем для обеспечения безопасности размещения техники, военнослужащие организуют посты охранения и пешие патрули.

Ранее награжденный медалью Жукова связист рассказал, как обеспечил управление войсками в зоне спецоперации. Начальник аппаратной старший прапорщик Сергей смог быстро обеспечить связь для управления войсками.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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