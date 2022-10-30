В стране и мире Энергодар обесточен после удара со стороны ВСУ Елизавета Потейчук В результате удара со стороны украинских войск были повреждены линии электропередач. © Фото: Евгений Биятов, РИА Новости Читайте нас на: Глава администрации Энергодара Александр Волга сообщил, что украинские боевики нанесли удар по жизненно важной инфраструктуре города. В результате удара были повреждены линии электропередач, город обесточен. «Аварийные бригады уже работают. Идет переключение на запасные линии. В ближайшее время электроснабжение в городе будет восстановлено», - написал Волга у себя в Telegram. Ранее президент России Владимир Путин в ходе Валдайского форума отреагировал на обвинения стран Запада в якобы обстрелах Запорожской атомной электростанции со стороны российских войск. Глава государства напомнил, что на ЗАЭС находятся российские войска, которые полностью контролируют станцию, и обстреливать станцию со стороны РФ - это абсурд. Экспертное мнение и аналитика