Энергодар обесточен после удара со стороны ВСУ
В результате удара со стороны украинских войск были повреждены линии электропередач.
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Глава администрации Энергодара Александр Волга сообщил, что украинские боевики нанесли удар по жизненно важной инфраструктуре города. В результате удара были повреждены линии электропередач, город обесточен.
«Аварийные бригады уже работают. Идет переключение на запасные линии. В ближайшее время электроснабжение в городе будет восстановлено», - написал Волга у себя в Telegram.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе Валдайского форума отреагировал на обвинения стран Запада в якобы обстрелах Запорожской атомной электростанции со стороны российских войск. Глава государства напомнил, что на ЗАЭС находятся российские войска, которые полностью контролируют станцию, и обстреливать станцию со стороны РФ - это абсурд.