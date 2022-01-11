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В Уфе выявлены первые случаи инфицирования омикрон-штаммом COVID-19

Ян Брацкий
23:46 11.01.2022
Всех заболевшие, а также лица, контактировавшие с ними, находятся под наблюдением медиков.
В Уфе выявлены первые случаи инфицирования омикрон-штаммом COVID-19
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
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В Уфе выявлены первые три случая омикрон-штамма коронавирусной инфекции. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Башкирии. Все выявленные случаи являются завозными, пациенты госпитализированы и получают всю необходимую помощь, отметили в РПН.

«В республике выявлено три случая носителей штамма "омикрон", из них у двоих жителей Башкирии и один - у жительницы соседнего региона. Все случаи завозные - в аэропорт Уфы жители республики прибыли из Танзании, жительница Оренбургской области с внуками прилетела из Турции», - сообщило ведомство на своей странице в Instagram.

Кроме того, под наблюдением медиков оказались все контактные лица, среди которых экипажи воздушных судов, другие пассажиры, летевшие теми же рейсами, родные и знакомые, с которыми инфицированные общались после возвращения из-за границы. Сейчас они ежедневно сдают тесты на COVID-19. Сообщается, что состояние госпитализированных удовлетворительное.

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