Эко, био, органика: как производители заманивают покупателей псевдоорганическими продуктами

На полках магазинов - изобилие товаров с «зеленой» пометкой и в крафтовых упаковках. Вот только некоторые из них - не больше, чем грамотный рекламный ход.

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Минпромторг РФ призвал торговые сети убрать с прилавков псевдоорганическую продукцию. По данным ведомства, лишь треть таких товаров имеют сертификаты соответствия и не содержат вредных веществ. Модой на органику вовсю пользуются производители - это позволяет увеличить спрос и стоимость.

Экологически чистый транспорт, авоськи вместо обычных пакетов, натуральная косметика, ну, и, конечно, еда без пестицидов. Тренд на все органическое уже давно вышел за пределы узкого круга фанатов здорового образа жизни. На полках магазинов - изобилие товаров с «зеленой» пометкой и в крафтовых упаковках. Вот только некоторые из них - не больше, чем грамотный рекламный ход.

«Некоторые действительно делают качественные продукты, а некоторые просто маркируются и выдают "эко" продукты за настоящие. Поэтому бренд стал распространен, и его стали печатать на самых разных продуктах, тем самым увеличивая свой сбыт и привлекая покупателей, мечтающих найти настоящий эко-продукт», - рассказал директор PR-агентства Антон Вуйма.

На самом деле, продукты с пометкой «органический» должны проходить определенную проверку: от почвы, на которой их выращивали, до корма, которым кормили животное. Но и это еще не все. Уже два года как в России действует одноименный закон «Об органической продукции». Он гласит, что у товаров именно с таким знаком должен быть особый сертификат. Причем, от страны-производителя это не зависит, будь то китайская лапша, швейцарский шоколад или российские хлебцы.

«Органика, или производная от этого слова, должен быть нанесен национальный знак. У нас есть установленный знак органической продукции. Этот производитель - можно проверить - внесен в государственный реестр, который ведется Минсельхозом России», - заявила заместитель руководителя АНО «Российская система качества» Елена Саратцева.

На продукты с маркировкой «эко» или «био» действие этого закона не распространяется. Здесь груз ответственности за знаки падает на плечи продавцов и производителей - обманывают ли они стремящихся вести здоровый образ жизни покупателей или нет. Что же касается именно органических товаров, Минпромторг рекомендовал торговым сетям убрать «псевдоорганику» из магазинов.

Знак, подтверждающий, что продукт прошел все необходимые проверки, и действительно считается органическим, имеет установленный образец. Под ним - обязательно QR-код.

Съемочная группы «Звезды» проверила наличие необходимых сертификатов на подсолнечном масле. В названии некоторых брендов используется слово «органик», но если приглядеться - на бутылке нет ни одного сертификата, подтверждающего прохождение проверки. Рядом – оливковое масле, здесь даже есть значок «Органик, сертифицированный продукт», но он не соответствует необходимым стандартам. И что самое интересное - эти продукты по цене, например, 412 рублей, 375 рублей - гораздо выше, чем самое обычное подсолнечное масло без каких-либо «органических» пометок. Обратите внимание - всего 200 рублей.

В молочном отделе - сыр с таким же псевдосертификатом и заветным слово «органический», но на английском языке. На деле - как знак, так и QR-код ничего общего с занесенными в реестр продуктами не имеют. У зарубежных производителей беспестицидной продукции тоже есть своя маркировка, которая является фальшивой.

«Система проверки такой продукции более тяжелая, чем в России. Если в России установил QR-код и попал в базу данных Минсельхоза, то здесь необходимо искать информацию о продукции на базе данных сертификата», - сказал исполнительный директор Национального органического союза Олег Мироненко.

В отделе детского питания тоже можно поискать «органические» баночки. Если на баночке видим европейский органический знак и российский знак с QR-кодом - значит, что питание действительно органическое.

«Никакие "100% эко, натуральный, здоровое питание, гарантированное качество" и прочее, прочее, прочее - ничего из этого не является органическим продуктом. В том числе и фермерская, и био продукция не является органической», - отметила ведущий специалист Национального органического союза России Надежда Степкина.

Сейчас в России зарегистрированы всего 120 производителей, которые создают продукты без пестицидов, ГМО, антибиотиков и прочих вредный добавок. Более того, торговые сети, кроме маркетплейсов, должны сами проверять товары на наличие подлинных сертификатов. Магазины, в которых были найдены «псевдорганические» продукты от комментариев отказались. Несмотря на то, что предложение Минпромторга убрать с полок несоответствующие товары - пока лишь рекомендация - ритейлеров наличие фальсификата не освобождает от ответственности. Это может ударить по карману крупного супермаркета - штраф до 300 тысяч рублей.

Ранее в Минпромторге ответили на вопрос о возможном дефиците товаров в России. Совместно с федеральными ритейлерами ведомство на регулярной основе занимается мониторингом запасов всех социально значимых товаров.