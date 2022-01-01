Гинцбург рассказал о правильном питании для привитых россиян в праздники

Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о специальной диете для россиян, которые недавно привились от коронавируса. По словам эксперта, необходимо сделать упор на качественную белковую пищу.

«Белковая диета всегда способствовала хорошему иммунному ответу», - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что в вегетарианской диете аминокислот меньше, при этом антитела состоят именно из них, их необходимо много. Гинцбург объяснил, что наличие хороших аминокислот в организме, хорошо расщепляемых белков, способствует образованию антител, передает ТАСС.

По его словам, диета с достаточным количеством белка в целом способствует улучшению настроения и тонуса человека.

Нутрициолог доступный продукт с уникальным противовирусным действием.

По словам врача, хрен содержит множество витаминов и микроэлементов. Однако особые свойства ему придают горчичные масла с мощным антимикробным и противовирусным эффектом.