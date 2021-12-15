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Нутрициолог доступный продукт с уникальным противовирусным действием

Вадим Синицын
03:43 15.12.2021
Особые свойства хрену придают горчичные масла с мощным антимикробным и противовирусным эффектом.
Нутрициолог доступный продукт с уникальным противовирусным действием
© Фото: flickr
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Хрен – растение, которое доступно каждому и при этом обладает отличными противовирусными свойствами. Об этом рассказала нутрициолог Виктория Лазарева.

Как отметила эксперт, хрен содержит множество витаминов и микроэлементов. Однако особые свойства ему придают горчичные масла с мощным антимикробным и противовирусным эффектом.

«Концентрация аскорбиновой кислоты в хрене превосходит даже лимон и шиповник. Остроту этому продукту придают горчичные масла, которые обладают антимикробным и противовирусным действиями», - рассказала нутрициолог в беседе с РИА Новости.

Лазарева отметила, что это растение стоит включить в рацион всем людям, которые не имеют противопоказаний. К таким относятся заболевания ЖКТ в острой стадии. Также с осторожность употреблять хрен нужно в период беременности и грудного вскармливания.

Ранее нутрициолог Евгения Дегтянникова назвала продукты, которые подходят для устранения недостатка гемоглобина. По словам эксперта, людям с этой проблемой следует обратить внимание на красное мясо и субпродукты. Также стоит употреблять квашеную капусту, бруснику, брокколи и киви – они помогают лучше усваивать железо.

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