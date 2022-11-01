В эпоху подрыва отношений: что известно о расследовании теракта на «Северных потоках»

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Российские спецслужбы располагают данными, что Британия имеет прямое отношение к теракту на ветках газопровода «Северный поток». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он призвал Запад внимательно проанализировать эту информацию. Ведь речь идет о критически важной, в том числе для европейцев, инфраструктуре. Тем временем, к обследованию места диверсии наконец допустили инспекторов «Газпрома».

Спустя месяц после начала официального расследования Россию наконец решили допустить к месту преступления. Когда по горячим следам его раскрыть не удалось - улик, по словам европейцев, просто не осталось - установить причастных ко взрывам на газопроводах «Северный поток», по всей видимости, не удастся уже никогда. А потому и препятствовать в доступе России, которая настаивала на этом с самого начала, больше нет смысла. Хотя масштаб разрушений по-прежнему поражает.

«Две воронки - три и пять метров глубиной. Вырвало трубу длиной 40 метров. Всего трубы разошлись на 259 метров, по-моему. А этот кусок трубы, который был вырван, его изогнуло на 90 градусов и отбросило на 40 метров в сторону "Северного потока - 2", который тоже оказался поврежденным», - рассказал президент России Владимир Путин.

В условиях, в прямом смысле, подрыва экономических отношений с Россией, она перестраивает маршруты поставок газа. Ключевую роль в этом будет играть газовый хаб в Турции, который предложил создать Владимир Путин. Он не сомневается, без покупателей газа Россия точно не останется. А в перспективе стать транзитными могут и некоторые европейские страны. Хотя сейчас в Брюсселе не согласны с версией Москвы о причастности к взрывам Лондона и Вашингтона.

Скандал с утечкой данных телефона Лиз Трасс - теперь уже бывшего премьера Британии - совпал с публикацией новых данных - на этот раз из облачного хранилища. Бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил, что Трасс уже через минуту после взрывов на газопроводах Северный поток отправила сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену со словами «Все сделано». Подлинность этого пока не подтверждена. Москва потребовала от Лондона официальный комментарий.

Про британский след во взрывах в особой экономической зоне Швеции и Дании официально заявили в российском Минобороны. Кроме этого, там говорят о причастности Лондона к атаке беспилотников на корабли Черноморского флота. Сегодня это же подтвердили и в Кремле.

Отчасти ответом России на атаку беспилотников в Севастополе Владимир Путин назвал массированные удары по территории Украины, в результате которых была выведена из строя энергетическая инфраструктура. И сегодня кабмин Украины официально удовлетворил прошение главы «Нафтогаза» об уходе в отставку. До этого Юрий Витренко, пробывший на этом посту полтора года, в интервью немецкой газете Handelsblatt назвал предстоящую зиму худшей в истории Украины.

Очевидно, что нелегко придется и европейцам. Их газовые хранилища хотя и заполнены под завязку, заместить 150 млрд кубов газа, которые поступали из России, никто не сможет. Не поможет и сжиженный природный газ, а именно он, по разным данным, составляет до 40% европейского потребления.

Отказ ЕС от российского газа называют главным фактором падения спроса на него в мире. Добыча газа за первые 10 месяцев этого года снизилась почти на 20% по сравнению с прошлыми. А экспорт энергоносителей упал почти вполовину. Зато поставки газа выросли в Китай, по трубопроводу «Сила Сибири».

Накануне Владимир Путин заявил, что страны Европы умалчивают о диверсиях на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2», несмотря на то, что это противоречит их интересам. Также глава государства рассказал об исследованиях «Газпромом» места взрыва на «Северном потоке».