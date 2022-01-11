В Москве впервые выдали удостоверение личности человеку без гражданства

В Москве первый человек без гражданства получил временное удостоверение личности. Об этом рассказала член ОНК Москвы и СПЧ Ева Меркачева.

«Первым человеком в Москве, который получил зеленый "паспорт негражданина" - временное удостоверение личности, - стал 53-летний Якубджан Хакимджанов», - рассказала эксперт, передает РИА Новости.

По словам Меркачевой, он провел в центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве два года. Из-за отсутствия гражданства его не могли никуда депортировать.

В феврале 2021 года в России президентом страны Владимиром Путиным был подписан закон о выдаче лицам без гражданства, находящимся на территории РФ, временных удостоверений личности.

Меркачева отметила, что, по рассказу мужчины, он родился в Душанбе. Когда ему исполнилось пять лет, семья переехала в Астрахань. В школу мужчина не ходил и «уже по малолетству в тюрьму попал, и дальше так и пошло».

Ранее Хакимджанов был задержан из-за того, что полиция не смогла идентифицировать его личность. Выяснилось, что мужчина не является гражданином ни одного государства. По словам Евы Меркачевой, мужчина попросил помочь найти ему работу.

В конце прошлого года Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о российском гражданстве.

Документ регулирует отношения в области гражданства страны, включая его основания, условия и порядок приобретения и прекращения. Глава государства предложил 20 категорий лиц, которые могут претендовать, в частности, на получение российского гражданства по упрощенной процедуре.