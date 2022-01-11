Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Москве впервые выдали удостоверение личности человеку без гражданства

Виктория Ивашечкина
22:54 11.01.2022
Данное удостоверение позволяет владельцу работать без оформления разрешительных документов.
В Москве впервые выдали удостоверение личности человеку без гражданства
© Фото: Максим Блинов РИА Новости
Читайте нас на:

В Москве первый человек без гражданства получил временное удостоверение личности. Об этом рассказала член ОНК Москвы и СПЧ Ева Меркачева.

«Первым человеком в Москве, который получил зеленый "паспорт негражданина" - временное удостоверение личности, - стал 53-летний Якубджан Хакимджанов», - рассказала эксперт, передает РИА Новости.

По словам Меркачевой, он провел в центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве два года. Из-за отсутствия гражданства его не могли никуда депортировать.

В феврале 2021 года в России президентом страны Владимиром Путиным был подписан закон о выдаче лицам без гражданства, находящимся на территории РФ, временных удостоверений личности.

Меркачева отметила, что, по рассказу мужчины, он родился в Душанбе. Когда ему исполнилось пять лет, семья переехала в Астрахань. В школу мужчина не ходил и «уже по малолетству в тюрьму попал, и дальше так и пошло».

Ранее Хакимджанов был задержан из-за того, что полиция не смогла идентифицировать его личность. Выяснилось, что мужчина не является гражданином ни одного государства. По словам Евы Меркачевой, мужчина попросил помочь найти ему работу.

В конце прошлого года Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о российском гражданстве.

Документ регулирует отношения в области гражданства страны, включая его основания, условия и порядок приобретения и прекращения. Глава государства предложил 20 категорий лиц, которые могут претендовать, в частности, на получение российского гражданства по упрощенной процедуре.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:04 В стране и мире
В России зарегистрировали тест-систему для выявления «омикрона»
20:59 В стране и мире
Видео
ОДКБ разрабатывает план передачи охраняемых объектов в Казахстане правоохранителям
20:04 В стране и мире
Глава NASA рассказал, что с нетерпением ждет встречи с Рогозиным
17:10 Армия
Видео
«Аллигаторы» в небе: под Хабаровском прошли первые в году командирские полеты авиации ВВО
17:48 В стране и мире
Видео
Кровля в огне: кадры пожара в доме престарелых в Подмосковье
Популярное
Видео
«Бомба замедленного действия»: ученые впервые увидели взрыв красного сверхгиганта
Мясников назвал источник новых штаммов COVID-19
«Постоянные боли»: Хлебникова рассказала о своем состоянии после пожара
Видео
Путин оценил роль руководящего силами ОДКБ в Казахстане командующего ВДВ Сердюкова
Видео
Секунды до столкновения: кадры спасения пилота из упавшего на рельсы самолета в США
Видео
«Это - большая война»: Шойгу заявил о значимости победы в «битве за информацию»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.