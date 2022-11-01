В Херсоне задержали завербованного СБУ сотрудника областного МВД

Мужчине обещали дать вознаграждение в размере пяти тысяч долларов и помочь его семье.

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Полиция задержала в Херсоне агента СБУ, который занимал руководящие должности в кадровом управлении ГУ МВД Херсонской области.

«В июле 2022 года в отношении Игоря Канивца получены оперативные данные о том, что он, занимая должность начальника управления кадрового обеспечения ГУ МВД, осуществляет сбор информации о деятельности органов власти и правоохранительных структур на территории Херсонской области», - цитирует РИА Новости слова представителя местной полиции.

Кроме этого, мужчина передавал информацию о кадровом составе ГУ МВД Херсонской области, а также о социально-политической обстановке в регионе спецслужбам Украины.

Во время задержания Канивец рассказал, что летом 2014 года за участие в мошеннической деятельности был задержан сотрудниками отдела «К» управления СБУ по Херсонской области. Он согласился сотрудничать с СБУ и передавать им требуемую информацию.

После начала спецоперации его куратор в СБУ Сергей Короленко предложил Канивцу не покидать Херсонскую область, а за пять тысяч долларов и помощь его семье передавать сведения украинским спецслужбам насчет обстановки в Херсоне.

В ходе оперативных мероприятий Канивец рассказал, что одним из заданий являлась передача информации спецслужбам Украины о месте размещения в ночное время начальника ГУ МВД генерал-майора полиции, а также об используемых им автотранспортных средствах.

Обещанные СБУ деньги Канивец, по его словам, так и не получил. Кроме этого, по словам мужчины, ему обещали помощь в операции сыну,« но ничего так и не сделали».

В конце октября спецслужбы Белоруссии задержали украинского шпиона, двух его подельников и бывшего полковника СБУ. По данному факту были возбуждены уголовные дела о шпионаже и измене государству.