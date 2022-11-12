Либертарианская партия США выступила за переговоры с Россией по Украине
Партия призвала от «бесконечного финансирования» Украины обратиться к дипломатии с Россией.
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Либертарианская партия Соединенных Штатов Америки выступила с призывом обратиться к дипломатии с Россией по ситуации на Украине.
«Мы бы, конечно, могли использовать день перемирия, но его не будет, если Вашингтон продолжит предпочитать бесконечное финансирование войны, а не дипломатию с Россией», - сказано в сообщении партии в Twitter.
Ранее заместитель главы Минэкономики Украины Тарас Качка заявил, что прекращение финансовой помощи Киеву со стороны Вашингтона означало бы победу России. Кроме того, посол РФ в США Анатолий Антонов высказался, что Штаты экономически заинтересованы в войне с Россией до истощения руками украинцев.