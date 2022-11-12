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Украинские боевики подвергли обстрелу Ясиноватую и Докучаевск

Елизавета Потейчук
23:21 12.11.2022
Боевики выпустили по городам по три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Украинские боевики подвергли обстрелу Ясиноватую и Докучаевск
© Фото: Сергей Аверин РИА Новости
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Населенные пункты Ясиноватая и Докучаевск в Донецкой Народной Республике подверглись обстрелу со стороны украинских националистов. Об этом проинформировало представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

 «21.09 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра... 22.08 - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Докучаевск: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра», - информирует ведомство у себя в Telegram.

Ранее «Звезда» показала кадры боевой работы подразделений войск РХБЗ ЗВО в зоне спецоперации. Там, где пехота не пройдет, за помощью обращаются к огнеметчикам, которые, в свою очередь, расчищают путь для штурмовых групп. Выжигают доты, дзоты, опорные пункты противника.

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