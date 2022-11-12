РФ и ООН переговорили о продлении продуктовой сделки

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Россия с Организацией Объединенных Наций провели конструктивное обсуждение продления продуктовой сделки. Таким образом охарактеризовали случившееся в офисе генерального секретаря ООН.

Переговоры РФ с организацией прошли 11 ноября в Женеве. Российскую делегацию возглавил замминистра иностранных дел страны Сергей Вершинин. Вторую сторону представляли генсек Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан и глава Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Мартин Гриффитс.

«Участники продолжают заниматься осуществлением Черноморской зерновой инициативы», - говорится в заявлении.

Ранее Нидерланды разрешили отправку 20 тысяч тонн удобрений из РФ, застрявших в порту Роттердама из-за антироссийских санкций. Правительство страны решило одобрить отправку после получения запроса от Организации Объединенных Наций.