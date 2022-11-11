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Нидерланды разрешили отправку застрявших в Роттердаме удобрений из РФ

Игнат Далакян
21:30 11.11.2022
Сообщается, что нидерландское правительство решило одобрить отправку после получения запроса от ООН.
Нидерланды разрешили отправку застрявших в Роттердаме удобрений из РФ
© Фото: Stefan Obermeier http imagebroker.com#search Globallookpress
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Нидерланды разрешили отправку в Малави 20 тысяч тонн удобрений из Российской Федерации, застрявших в порту Роттердама из-за антироссийских санкций. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на Министерство иностранных дел Нидерландов.

Как передает ТАСС со ссылкой на агентство, нидерландское правительство решило одобрить отправку после получения запроса от Организации Объединенных Наций. МИД Нидерландов заявил, что груз должен быть отправлен в Малави через Всемирную продовольственную программу (ВПП) ООН.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подтвердил готовность РФ обеспечить нуждающиеся страны зерном и удобрениями. Вопрос поставки зерна и удобрений обсуждался в ходе телефонного разговора лидера российского государства с президентом ЦАР.

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