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Власти Херсонской области опровергли информацию о переносе столицы

Игнат Далакян
22:15 12.11.2022
Геническ - один из ряда муниципалитетов, где временно находятся ведомства администрации региона, заявили власти региона.
Власти Херсонской области опровергли информацию о переносе столицы
© Фото: РИА Новости
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Решение о переносе столицы Херсонской области не принималось. Об этом говорится в официальном пресс-релизе администрации региона.

«Геническ - один из ряда муниципалитетов, где временно находятся ведомства администрации региона», - передает РИА Новости сообщение администрации Херсонской области.

В пресс-релизе говорится, что на момент заявления Александр Фомин не являлся сотрудником администрации региона и не имел полномочий для таких заявлений.

«Никаких официальных решений о переносе столицы Херсонской области не принималось. Геническ стал городом, где временно находится ряд ведомства и структур органов власти региона», - приводятся в релизе слова представителя администрации.

Ранее Александр Фомин сообщал, что город Геническ временно станет административной столицей области. Геническ - город, который находится на юге Херсонской области в районе Арабатской Стрелки.

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