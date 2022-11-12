Баку опровергло заявление Еревана об обстреле позиций на границе
Минобороны Азербайджана опровергло информацию об обстреле позиций на границе.
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Министерство обороны Азербайджана опровергло заявление оборонного ведомства Армении об обстреле позиций на границе.
«Распространенная Минобороны Армении информация о якобы открытии огня подразделениями азербайджанской армии по подразделениям противоположной стороны 12 ноября с 18:00 до 19:00 не соответствует действительности. Мы категорически опровергаем распространенную информацию», - процитировало РИА Новости сообщении азербайджанского Минобороны.
Ранее Минобороны Азербайджана рассказало о 80 погибших в результате конфликта с Арменией.