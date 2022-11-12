Армения вновь обвинила Азербайджан в обстреле на границе

Отмечается, что с армянской стороны потерь нет.

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Министерство обороны Армении вновь обвинило азербайджанские вооруженные силы в обстреле армянских позиций на границе.

«Двенадцатого ноября, с 18.00 до 19.00 (17.00 - 18.00 по Москве) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия различного калибра в направлении армянских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что с армянской стороны потерь нет.

Как сообщает Минобороны Армении, по состоянию на 19:30 по московскому времени ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял о согласовании совместного заявления по Нагорному Карабаху. В Сочи 31 октября прошли три сессии переговоров по данному вопросу. Как сообщил российский лидер, была создана атмосфера для будущих договоренностей.