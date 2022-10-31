Путин заявил о согласовании совместного заявления по Нагорному Крабаху

По его словам, создана атмосфера для будущих договоренностей.

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Российский президент Владимир Путин заявил, что сегодня в Сочи провели три сессии переговоров по Нагорному Карабаху. В результате сторонам удалось согласовать совместное заявление.

Владимир Путин назвал полезной встречу с армянским премьер-министром Николом Пашиняном и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. По его словам, создана атмосфера для будущих договоренностей.

Напомним, сегодня российский президент провел переговоры в Сочи с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном. Речь шла о подписании документа, который ляжет в основу мирного договора.

Владимир Путин выразил надежду на новые шаги в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. А Ильхам Алиев предложил пять принципов, на которых мог бы быть решен вопрос.