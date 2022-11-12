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Путин обсудил с президентом Ирана ряд вопросов двусторонней повестки дня

Игнат Далакян
20:26 12.11.2022
Акцент был поставлен на дальнейшее наращивание взаимодействия в политической и торгово-экономической областях, включая транспортно-логистическую сферу.
Путин обсудил с президентом Ирана ряд вопросов двусторонней повестки дня
© Фото: Kremlin Pool Global Look Press
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Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Ибрахимом Раиси. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее наращивание взаимодействия в политической и торгово-экономической областях, включая транспортно-логистическую сферу. Условлено, что контакты между соответствующими российскими и иранскими ведомствами будут активизированы», - говорится в сообщении.

Кроме того, российский лидер еще раз выразил соболезнования в связи с террористическим актом в мечети города Шираз, совершённым 26 октября.

Ранее в Совете безопасности России заявили, что Российская Федерация и Иран подтвердили готовность к диалогу по вопросам безопасности. Таким образом, Совбез РФ прокомментировал результаты встречи представителей советов безопасности двух стран.

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