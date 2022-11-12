Мурашко: Россия в пандемию сделала большой вклад в укрепление системы здравоохранения в мире

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Россия достойно справилась с пандемией и сделала существенный вклад в развитие глобальной архитектуры здравоохранения. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко прокомментировал последствия пандемии для всемирной системы здравоохранения на совместной встрече министров финансов и здравоохранения стран G20.

«И, хотя пандемия продолжается, можно сказать, что Российская Федерация не только с достоинством справилась с угрозой, но и оказала помощь нуждающимся странам мира, тем самым сделав существенный вклад в укрепление глобальной архитектуры здравоохранения. В частности, Россия направила целый ряд миссий в целях оказания помощи в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, реализован ряд международных программ укрепления готовности национальных систем здравоохранения нуждающихся стран к новым вызовам и угрозам, в т.ч. с участием ВОЗ, инициирована разработка ряда резолюций международных организаций в сфере здравоохранения», - процитировала слова Мурашко пресс-служба Минздрава РФ.

Министр отметил значимость Всемирной организации здравоохранения и отметил, что глобальная система здравоохранения должна базироваться на принципах прозрачности, открытости и равноправного участия всех заинтересованных сторон.

«Видим ВОЗ в качестве координатора международных усилий в области здравоохранения. В то же время отмечаем, что попытки сделать глобальную архитектуру здравоохранения одноцентричной в интересах только небольшой группы государств приведут лишь к усилению неравенства в получении надлежащей медицинской помощи и ухудшению положения слаборазвитых государств», - отметил Мурашко.

Ранее министр здравоохранения поручил российским регионам сформировать запас лекарственных препаратов. Отмечено, что их объем должен быть рассчитан не менее чем на четыре месяца.



