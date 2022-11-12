Учебная стрельба и управление дронами: мобилизованные десантники прошли боевую подготовку

В ходе боевого слаживания военнослужащие овладели навыками действий в составе подразделений и освоили боевую технику и вооружение.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

На одном из полигонов в тыловом районе зоны специальной военной операции завершается боевая подготовка и слаживание боевых подразделений, укомплектованных военнослужащими, которые прибыли из различных регионов Российской Федерации в подразделения Воздушно-десантных войск по мобилизации.

Граждане, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации и добровольцы, под руководством опытных инструкторов, имеющих боевой опыт, полученный за время участия в специальной военной операции РФ на Украине, проходили подготовку, в которую входили огневая, медицинская, тактическая, инженерная, а также осваивали вооружение, военную и специальную технику, в том числе боевые машины десанта БМД-2К-АУ, БМД-4М, 120-мм самоходные артиллерийские установки 2С9 «Нона-С», зенитно-артиллерийские установки ЗУ-23, противотанковые ракетные комплексы, 82-мм минометы.

В ходе боевого слаживания военнослужащие овладели навыками действий в составе подразделений и освоили боевую технику и вооружение. Отточили навыки в огневой подготовке со штатного вооружения и боевой техники в составе подразделений на БМД и САУ. Особое внимание уделялось подготовке операторов квадрокоптеров в подразделениях беспилотной авиации.

Всех прибывших по мобилизации военнослужащих обеспечили всеми видами довольствия, в том числе всеми положенными денежными выплатами.

Уже сегодня мобилизованные военнослужащие вольются в свои штатные подразделения, где вместе со своими новыми товарищами, имеющими боевой опыт в ходе СВО, приступят к выполнению боевых задач.

Ранее мы показывали, как мобилизованные в Донецкой Народной Республике готовятся к будущим боям на импровизированном полигоне. Занятия военнослужащих, где отрабатываются различные варианты боя, проходят регулярно, чтобы они могли отточить свои навыки до автоматизма.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов