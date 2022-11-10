Изрешеченные мишени: как резервисты в ДНР готовятся к будущим боям

Занятия проходят регулярно, чтобы военнослужащие могли отточить свои навыки до автоматизма.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Корреспондент «Звезды» Алексей Огренич показал импровизированный полигон в Донецкой Народной Республике, где военнослужащие из числа мобилизованных отрабатывают различные варианты ведения боя.

«Сейчас военнослужащие отрабатывают навыки ведения огня из различных положений. Все нужно довести до автоматизма, чтобы не было ошибок в реальном бою. Кидают гранату, ложись», - сказал он.

Военнослужащие учатся правильно группироваться, если противник кинул рядом гранату, чтобы не задело осколками. Корреспондент отметил, что в ходе тренировок патронов не жалеют.

По итогам тренировки на полигоне все мишени поражены. Занятия проходят регулярно, чтобы военнослужащие могли отточить свои навыки до автоматизма.

Ранее Министерство обороны РФ показало видео, на котором мобилизованные уральцы совершенствуют навыки ведения боевых действий в городе.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов