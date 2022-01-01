Впервые на магистрали: железнодорожники ВВО встретили Новый год на БАМе
Свой первый Новый год на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) встретили минувшей ночью военные железнодорожники Восточного военного округа. Празднование проходило в блочно-модульных городках на участках строительства.
С поздравительными словами перед военными железнодорожниками выступили представители командования железнодорожных соединений ВВО.
После того, как были сказаны торжественные слова, военнослужащие получили новогодние подарки, которыми железнодорожников в праздник обеспечили представители администраций Сахалинской области и Камчатского края.
После того, как прозвучали слова поздравления от министра обороны Сергея Шойгу и президента РФ Владимира Путина, военные железнодорожники, участвующие к реконструкции магистрали, встретили Новый год.
В конце декабря 2021 года командующий Восточного военного округа дал старт укладке нового пути на Байкало-Амурской магистрали. Торжественная церемония прошла в поселке Огорон. Александр Чайко прибыл туда на вертолете и поучаствовал в затяжке болтов так называемого «золотого звена». От него и берет начало новая ветка БАМа.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов