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Командующий ВВО дал старт строительства новой ветки БАМа

08:15 24.12.2021
Планируется, что новая ветка длиной 340 километров увеличит пропускную способность БАМа более чем в два раза.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Командующий войсками Восточного округа дал старт укладке нового пути на Байкало-Амурской магистрали, которую реконструируют военные железнодорожники.

Торжественная церемония прошла в поселке Огорон. Александр Чайко прибыл туда на вертолете и поучаствовал в затяжке болтов так называемого «золотого звена». От него и берет начало новая ветка БАМа.

Военачальник также оценил условия проживания рабочих. Морозы в Амурской области крепкие, поэтому для максимального комфорта строителей возвели блочно-модульный городок.

Сейчас в реконструкции БАМа задействована почти тысяча военнослужащих железнодорожных войск. Активная работа не прекращается даже в условиях сверхнизких температур, где может доходить до минус 40. Планируется, что новая ветка длиной 340 километров увеличит пропускную способность БАМа более чем в два раза. Это придаст импульс развитию экономики не только Дальнего Востока, но и всей страны.

Материал подготовили: Кира Карон, Николай Бранов

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