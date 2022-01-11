В ВОЗ объяснили необходимость обновления вакцин от COVID-19

Вакцины необходимо обновлять, чтобы они продолжали соответствовать критериям Всемирной организации здравоохранения. Об этом заявили в технической консультативной группе ВОЗ.

Актуальные вакцины от коронавируса должны основываться на штаммах, которые генетически близки к варианту вируса, циркулирующего на данный момент. Кроме того, в ВОЗ заявили о необходимости разработки дополнительных препаратов для влияния на профилактику COVID-19.

«До тех пор, пока такие препараты не будут доступны, а также по мере развития вируса SARS-CoV-2, может потребоваться обновление состава существующих вакцин против COVID-19», - говорится в заявлении организации, опубликованном на официальном сайте.

Ранее стало известно, что в настоящий момент в России зафиксировано 305 случаев заражения омикрон-штаммом. Об этом рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Сорок девять случаев приходится на два очага в студенческих общежитиях в регионах РФ.