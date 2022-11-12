МО РФ: в Харьковской области уничтожена ротная тактическая группа ВСУ

Общие потери противника за сутки на данном направлении составили более 160 украинских военнослужащих убитыми и ранеными.

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Российские войска нанесли огневое поражение ротной тактической группе Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Поражено более 160 украинских националистов, а также боевая техника. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«Также нанесено огневое поражение ротной тактической группе ВСУ в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области. Общие потери противника за сутки на данном направлении составили более 160 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, шесть танков и девять боевых бронированных машин», - заявил Конашенков.

Ранее ВС РФ поразили пункт управления СБУ в районе Купянска в Харьковской области. Также на Купянском направлении украинские националисты попытались атаковать российские позиции в направлении населенного пункта Куземовки в ЛНР. Огнем нашей артиллерии и ударами армейской авиации подразделениям боевики были уничтожены.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов