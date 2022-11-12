Армия МО РФ: в ходе СВО уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США Это произошло в районах населенных пунктов Лозовая Харьковской области и Зеленая Донецкой Народной Республики. © Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: Вооруженные силы РФ уничтожили две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы американского производства в ходе СВО. Об этом сообщил в ходе брифинга представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков. «В районах населенных пунктов Лозовая Харьковской области и Зеленая Долина Донецкой Народной Республики уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36», - заявил он. Также в Харьковской области силами российских военнослужащих была уничтожена ротная тактическая группа ВСУ. Потери противника составили более 160 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика