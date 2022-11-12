В результате ударов ВС РФ на Красно-Лиманском направлении уничтожены свыше 190 украинских боевиков

Были ликвидированы один танк, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей.

© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

В Министерстве обороны России рассказали о ходе проведения специальной военной операции на Украине. В оборонном ведомстве сообщили о положении дел на Красно-Лиманском направлении.

Благодаря активным действиям подразделений Вооруженных Сил РФ были пресечены атаки четырех ротных тактических групп ВСУ в направлении населенных пунктов Сватово, Площанка, Макеевка и Червонопоповка Луганской Народной Республики.

Уничтожено свыше 190 украинских военнослужащих в результате ударов российской артиллерии и армейской авиации. Также ликвидированы один танк, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей.

Вместе с тем в МО РФ рассказали о ситуации на Харьковском направлении. Там была уничтожена ротная тактическая группа ВСУ, а также поражено более 160 украинских националистов и боевая техника.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.