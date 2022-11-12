«Эта награда заработана всем нашим народом»: 100-летнюю ветерана Великой Отечественной войны наградили орденом Александра Невского

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Минобороны России и власти города Жуковский наградили ветерана Великой Отечественной войны Марию Сердюк орденом Александра Невского в день ее столетнего юбилея. Об этом сообщили представители МО РФ.

Недавно по инициативе министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу и и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева женщине присвоили звание «Почетный гражданин города Жуковский».

Торжественная церемония награждения прошла в администрации Жуковского. Было зачитано поздравление от начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова, а орден вручил первый замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков.

У дома Марии Сердюк собрались люди, которые хотели поздравить ее с юбилеем. Ветеран поблагодарила их и послушала стихи, которые читали ей самые маленькие поздравители. Помимо этого Марию перед домом ожидали музыканты - Центральный военный оркестр Минобороны России исполнил для нее песни военных лет: «Катюшу», «Синий платочек» и «Прощание славянки».

Мария Сердюк прошла сложный путь от службы в армии до работы на оборонном предприятии. Она была призвана в Красную Армию в 20 лет, 5 мая 1942 года, в качестве санинструктора 208-го батальона связи 13-й армии и прослужила до конца войны.

Сначала она участвовала в Касторненской операции, потом на Степном, Центральном и 1-м Украинском фронтах, при форсировании Днепра и на Курской дуге. Она вспоминает, как страшно было, когда появились немецкие самоходки «Фердинанд» и танки «Тигр». По словам ветерана, выжила она чудом, и очень благодарна судьбе за это.

Ранее военные ЦВО в ходе спецоперации нашли утерянный «Орден Отечественной войны». Они вернули награду родственнику ветерана.