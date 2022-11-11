Военные ЦВО в ходе спецоперации нашли и вернули утерянный «Орден Отечественной войны»

Военнослужащие ЦВО в ходе спецоперации нашли и вернули родственнику ветерана утерянную награду, которая была вручена ей в 1985 году.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

В ходе проведения спецоперации военнослужащие военной полиции патрулировали район боевых действий и обнаружили «Орден Отечественной войны». Находку сразу же передали в управления кадров ЦВО.

По номеру, выгравированному на оборотной стороне ордена, сотрудники кадрового управления в архивах нашли учетную карточку владелицы - Голенко Ульяны Ивановны. Во время войны она была медиком, спасала жизни советских солдат и офицеров на Украинском фронте, дошла до Германии.

По установленным данным она проживала в Северодонецке, но ее квартира оказалась разрушена: в дом прилетел снаряд ВСУ. Российские военные нашли деревню, в которой родилась Ульяна Ивановна. В ней до сих пор проживает ее племянник Александр.

Он рассказал, что тетя умерла в 2010 году. Последние годы жизни он ухаживал за ней в своем доме. Военнослужащие ЦВО передали родственнику Ульяны Ивановны утерянный орден и посетили кладбище, на котором она захоронена.

«Я рад и доволен. Одно плохо - нету бабушки. Была бы бабушка живая, лично бы вручили: она заслужила», - сказал Александр.​

Ранее российская рок-группа «Зверобой» выступила в перед мобилизованными военнослужащими, которые проходят подготовку на полигонах в Тверской области. Артисты пожелали бойцам достижения всех поставленных задач и скорейшего возвращения домой.