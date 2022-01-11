Сердюков рассказал о ходе выполнения миссии ОДКБ в Казахстане

Коллективные миротворческие силы ОДКБ продолжают нести службу по охране важных государственных, военных, социально-значимых объектов в Казахстане. Об этом в ходе брифинга рассказал руководящий силами ОДКБ командующий ВДВ РФ Андрей Сердюков.

«За последние сутки подразделения миротворцев ОДКБ взяли еще 5 социально-значимых объектов под охрану», - заявил Сердюков.

Кроме того, по его словам, оперативное развертывание миротворцев ОДКБ и выполнение задач по охране важных объектов позволило правоохранительным органам Республики Казахстан стабилизировать обстановку в стране.

Сейчас командованием коллективных миротворческих сил ОДКБ совместно с минобороны Казахстана разрабатывается план по передаче охраняемых миротворцами объектов правоохранительным органам страны.

Ранее Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что миссия миротворцев ОДКБ завершится после полной стабилизации обстановки.

Глава Минобороны уточнил, что в данный момент миротворцы ОДКБ охраняют важные военные, государственные и социально значимые объекты на территории Казахстана.

Материал подготовила: Виктория Ивашечкина