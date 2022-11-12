Эрдоган намерен обсудить с Зеленским возобновление мирных переговоров с РФ

Президент Турции добавил, что намерен понять: приведет ли «это посредничество нас к миру».

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Турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил о своем намерении переговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским по мирным переговорам между Киевом и Москвой.

Таким образом Эрдоган намерен узнать позицию киевских властей относительно посредничества Турции в таковых переговорах и их перспективу. Глава Турецкой Республики добавил, что намерен понять, приведет ли «это посредничество нас к миру».

«Мы также переговорим с господином Зеленским и посмотрим, что они думают, как они смотрят на такое дело - на посредничество Турции по Украине и перспективы мирных переговоров. Мы, конечно, узнаем их мнение. И мы будем искать пути, чтобы понять, приведет ли это посредничество нас к миру», - цитирует его слова РИА Новости.

Данное заявление Эрдоган сделал перед журналистами в самолете по возвращению из Узбекистана.

В начале ноября президент Эрдоган заявлял об изменении позиции немецкого канцлера Шольца в отношении России. Тогда он отметил, что тот «изменил свое отношение к России, подчеркнув необходимость найти общий язык».