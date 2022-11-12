В Херсоне заявили об отсутствии угрозы для Северо-Крымского канала

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В настоящее время угрозы для Северо-Крымского канала из-за действий украинских боевиков нет. Такое заявление сделал глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев.

Как обозначил чиновник, канал сделан таким образом, чтобы вода двигалась на территорию Крыма без дополнительных средств - только за счет перепада высот. Об этом Леонтьев сообщил в беседе с РИА Новости.

Ранее власти Крыма заверили, что хранилища на полуострове заполнены и способны обеспечить население водой даже в том случае, если с Северо-Крымским каналом что-то произойдет. Было отмечено, что в регионе все еще действует программа обеспечения водой, актуальная до 2024 года.