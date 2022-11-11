Власти Крыма заявили о независимости от поставок воды из Северо-Крымского канала

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Крымские водохранилища способны полностью обеспечить полуостров водой, в случае подрыва дамбы Каховской ГЭС и остановки Северо-Крымского канала. Председатель Госсовета республики Владимир Константинов в эфире канала «Россия-24» заявил, что в Крыму созданы резервные запасы воды на два года.

«С точки зрения реальной ситуации мы в Крыму не зависим от воды Северо-Крымского канала, восемь лет прожили без нее. Проделали колоссальную работу, у нас действует программа обеспечения водой Крыма до 2024 года, и ее никто не отменял. Запас воды в водохранилищах Крыма - они все полные, у нас обеспеченность на два года, даже если ни капли дождя не упадет. Такого в Крыму не было за все существование, и это достаточно надежно. Тем не менее, мы рассчитываем на Северо-Крымский канал как на источник развития северного Крыма», - процитировало ТАСС спикера республиканского Госсовета.

По словам Константинова, в Крыму создали альтернативную систему надежного водоснабжения полуострова, чтобы не зависеть от воды из Днепра. Но использование Северо-Крымского канала поможет реализовать планы по восстановлению в Крыму рисоводства.

«В Крыму очень хорошие условия для выращивания риса, он хорошего качества. И в этом году несколько предприятий вырастили первый урожай, и он уже поступил на полки магазинов», - добавил Константинов.

Напомним, что Украина в мае 2014 года перекрыла поставки воды в Крым из Херсонской области по Северо-Крымский каналу, который обеспечивал 90% потребностей полуострова. За восемь лет Крым приспособился к жизни на воде из местных источников. При проведении специальной военной операции российская армия освободила гидротехнический узел Северо-Крымского канала, расположенный в Херсонской области.