В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Власти Крыма заявили о независимости от поставок воды из Северо-Крымского канала

Ирина Елагина
22:32 11.11.2022
В Крымских водохранилищах сделали достаточный запас воды, которого хватит на два года.
Власти Крыма заявили о независимости от поставок воды из Северо-Крымского канала
© Фото: Наталия Назарук РИА Новости
Читайте нас на:

Крымские водохранилища способны полностью обеспечить полуостров водой, в случае подрыва дамбы Каховской ГЭС и остановки Северо-Крымского канала. Председатель Госсовета республики Владимир Константинов в эфире канала «Россия-24» заявил, что в Крыму созданы резервные запасы воды на два года.

«С точки зрения реальной ситуации мы в Крыму не зависим от воды Северо-Крымского канала, восемь лет прожили без нее. Проделали колоссальную работу, у нас действует программа обеспечения водой Крыма до 2024 года, и ее никто не отменял. Запас воды в водохранилищах Крыма - они все полные, у нас обеспеченность на два года, даже если ни капли дождя не упадет. Такого в Крыму не было за все существование, и это достаточно надежно. Тем не менее, мы рассчитываем на Северо-Крымский канал как на источник развития северного Крыма», - процитировало ТАСС спикера республиканского Госсовета.

По словам Константинова, в Крыму создали альтернативную систему надежного водоснабжения полуострова, чтобы не зависеть от воды из Днепра. Но использование Северо-Крымского канала поможет реализовать планы по восстановлению в Крыму рисоводства.

«В Крыму очень хорошие условия для выращивания риса, он хорошего качества. И в этом году несколько предприятий вырастили первый урожай, и он уже поступил на полки магазинов», - добавил Константинов.

Напомним, что Украина в мае 2014 года перекрыла поставки воды в Крым из Херсонской области по Северо-Крымский каналу, который обеспечивал 90% потребностей полуострова. За восемь лет Крым приспособился к жизни на воде из местных источников. При проведении специальной военной операции российская армия освободила гидротехнический узел Северо-Крымского канала, расположенный в Херсонской области.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:59 Спорт
Кубок мира по хоккею перенесли с февраля 2024 на февраль 2025 года
17:22 Армия
Видео
МО РФ: по скоплениям украинских боевиков на правом берегу Днепра наносится огневое поражение
16:39 В стране и мире
В Госдуме составили список игр с пропагандой жестокости, насилия и ЛГБТ
14:25 В стране и мире
Видео
Самолет Ил-76 впервые приземлился на снежно-ледовом аэродроме станции «Прогресс»: видео
14:34 В стране и мире
Видео
«Рвется трудиться»: помощник Анатолия Карпова сообщил, что гроссмейстер идет на поправку
Популярное
Зубной дождь: в петербургском парке грибник обнаружил челюсти
Видео
«Платят достойно»: мобилизованные в зону СВО начали получать денежное довольствие
Видео
Песков поделился впечатлениями от поездки в Луганск
Видео
Боеспособность в любых условиях: как выглядит боевая подготовка мобилизованных танкистов ЗВО
Заставить националистов бежать: МО РФ описало новые подвиги российских военнослужащих в СВО
Видео
Путин рассказал о разнице беженцев с Украины в России и ЕС
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.