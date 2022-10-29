ВСУ обстреляли поликлинику и детский сад в Ясиноватой

В одном из поврежденных при обстреле зданий повреждено остекленение, в другом кровля и плиты перекрытия.

© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую в ДНР. Были повреждены несколько зданий: поликлиника, детский сад, административное здание и жилой дом. О произошедшем представительство ДНР в СЦКК сообщает в своем Telegram-канале.

По имеющимся данным, в поликлинике выбиты стекла, в детском саду №12 повреждена кровля и плиты перекрытия, а в многоквартирном доме обнаружили возгорание.

«Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать», - указано в сообщении.

Представительство ДНР регулярно ведет учет обстрелов со стороны Украины. Так, за сутки с 23 по 24 октября территорию республики обстреляли 51 раз. Огонь велся из «Градов», а также артиллерии 152 и 155 мм. В результате атак есть пострадавшие, были также повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.