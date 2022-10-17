Мурашко заявил, что в России увеличат производство лекарств

По словам главы Минздрава, вызовы последних лет продемонстрировали необходимость совершенствования механизмов регистрации лекарственных средств и медицинских изделий.

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что по ряду социально значимых заболеваний был решен вопрос увеличения производства отечественных лекарств.

«По ряду социально значимых заболеваний решен вопрос увеличения производства отечественных лекарственных препаратов», - уточнил глава ведомства в ходе Всероссийской конференции «Фарммедобращение», передает РИА Новости.

По его словам, различные вызовы последних лет продемонстрировали необходимость совершенствования механизмов регистрации лекарств и медицинских изделий. При этом, как отметил Мурашко, требования к контролю качества не снижаются.

Ранее сообщалось, что российские ученые разработали аналог самого дорогого в мире лекарства «Золгенсма», стоимость одной дозы которого составляет два миллиона долларов. Оно используется при лечении спинальной мышечной атрофии. Предполагается, что новый препарат может появиться на рынке уже в 2025-2026 годах.