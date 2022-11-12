Летчица-штурман Ми-8 прокомментировала слухи о запрете пилотирования для женщин

Анастасия Апасейкина отметила, что все ее одногруппницы выпусились и тоже летают на вертолетах.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В России не существует запретов на профессию летчика для женщин, несмотря на распространенные слухи. Об этом телеканалу «Звезда» рассказала единственная в России женщина летчик-штурман вертолета Ми-8 Анастасия Апасейкина.

«Пилоты гражданской авиации, летчики в перечень запрещенных для женщин профессий не входят. Все мои одногруппницы выпустились, все летают на северах, на Дальнем Востоке - на вертолете Ми-8», - рассказала Анастасия.

Также Анастасия рассказала, о том, как пришла в эту профессию. Для нее пилотирование это призвание - ее отец тоже был летчиком.