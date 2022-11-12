Единственная в РФ летчица-штурман Ми-8 рассказала, как попала в профессию

Для Анастасии Апасейкиной пилотирование это призвание - ее отец тоже был летчиком.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Единственная в России женщина летчик-штурман вертолета Ми-8 Анастасия Апасейкина рассказала телеканалу «Звезда» о том, как пришла в эту профессию. Для нее пилотирование это призвание - ее отец тоже был летчиком.

«Мне кажется, что вся моя жизнь связана с авиацией. Мой отец служил в истребительном полку - он показывал старые фотографии, рассказывал много интересных историй. Потом, когда я училась в университете, пошла в аэроклуб как летчик-любитель. Потом поступила в Омское вертолетное училище, а отучившись поступила на службу в Росгвардию» , - рассказала Анастасия.

Также Апасейкина рассказала о своих обязанностях и том, как взаимодействует с военными.

«Мы занимаемся военными тренировками с военным спецназом, с СОБР, с ОМОН. Десантирование - с веревки, с каната. В мои обязанности, как летчика-штурмана, входит вся подготовка полета. Прокладка маршрута, составление заявок на полеты, штурманские расчеты план связи. А в полете - ведение ориентировки, связи. Наблюдение за внешней обстановкой и, возможно, активное пилотирование воздушным судном», - рассказала летчица.

Ранее единственная в России будущая летчица штурмовой авиации Анна Щербакова рассказала о том, как освоила учебно-тренировочный самолет Як-130. Когда при поступлении в летное не хватило всего одного балла, обратилась за помощью к министру Сергею Шойгу. Написала главе оборонного ведомства письмо и получила поддержку.