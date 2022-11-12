«Небо не прощает ошибок»: летчица-штурман Ми-8 рассказала о суевериях среди авиаторов

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Единственная в России женщина летчик-штурман вертолета Ми-8 Анастасия Апасейкина рассказала телеканалу «Звезда» о распространенных среди авиаторов пословицах и суевериях. Девушка призналась, что сама не суеверная, но у ее коллег есть множество ритуалов.

«У нас есть поговорка: "Небо не прощает ошибок". Вообще много поговорок и суеверий. Одно из суеверий - летчики никогда не говорят "последний", только "крайний". Лично я не суеверная», - рассказала Анастасия.

Также Анастасия рассказала, о том, как пришла в эту профессию. Для нее пилотирование, это призвание - ее отец был авиатехником.